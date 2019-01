Alpen-Adria-Universität Wie Kärntner Schüler und Studierende zu verantwortungsvollen Zukunftsgestaltern werden

“inspire! the next generation: Entrepreneurship Education im Wandel” heißt es am 17. Jänner 2019 im inspire! Lab im Lakeside Science & Technology Park. Bei einer öffentlichen Veranstaltung werden Impulse für den Unterricht in Schule und Universität gesetzt.