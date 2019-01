Neues Kursangebot an der Universität Klagenfurt in Kooperation mit dem Konfuzius-Institut der Universität Graz mit Auftaktveranstaltung für alle Interessierten am 17. Jänner 2019 in der Aula (Zentralgebäude) der Universität Klagenfurt.

© KK/Alpen-Adria-Universität/Weiss

Im Sommersemester 2019 startet ein neues Kursangebot an Chinesisch-Sprachkursen an der Universität Klagenfurt. Auch Beiträge zum besseren Verständnis von Wirtschaft und Kultur in China sind geplant. Die Chinesisch-Sprachkurse sind gegen einen Kursbeitrag von 195 Euro auch universitätsexternen Personen zugänglich.

Programm am 17. Jänner 2019 (Eintritt frei) in der Aula der Universität Klagenfurt von 14 bis 17 Uhr.

Quo vadis, China?

Vortrag von Dr. Wan Jie Chen, B.A., Akad. Expkfm.

14 Uhr (Aula)

40 Jahre Öffnungspolitik und Wirtschaftsreformen brachten China in vielen Bereichen an die Welts­pitze. Heute sagt man: „Mao Zedong ließ das chinesische Volk aufstehen, Deng Xiaoping schaffte Reichtum, und Xi Jinping macht China stark!“ Wer die Verwendung chinesischer Stichworte in den Medien mit Aufmerksamkeit verfolgt, merkt leicht, wohin sich China entwickelt. Auf dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas kündigte Präsident Xi Jinping langfristige Projekte bis 2049 an. Er will das Land zu einer ökologischen, lebenswerten Hightech-Nation machen. Infolgedessen entstehen zahlreiche Kooperationschancen sowohl für österreichische Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen als auch für Einzelpersonen wie Studierende und Lehrende.

In diesem Impulsvortrag werden die Entwick­lungstendenzen Chinas vor allem aus makroöko­nomischer Perspektive und auf projektbezoge­ner Ebene erläutert.

Das Grazer Team Foto © Konfuzius-Institut/Graz

Workshops

15 Uhr (Aula) - freie Teilnahme, keine Anmeldung erforderlich

Workshop 1: Chinesische Sprache. Schnupperkurs

Tauchen Sie ein in die faszinierende chinesische Sprache und Kultur! Erfahren Sie, was es mit den chinesischen Schriftzeichen auf sich hat und wie wichtig die richtige Betonung ist. Stellen Sie ihre ersten chinesischen Sätze zusammen und erleben Sie, wie einfach Chinesisch sein kann! Lernen Sie in diesem Schnupperkurs die chinesische Aussprache, ausgewählte Schriftzeichen, Begrüßungsformen sowie Unterschiede zwischen China und Europa kennen.

Workshop 2: Der chinesische Scherenschnitt. Traditionelle Kunst aus Papier

Scherenschnitte haben in China eine lange Geschichte. Die ältesten bisher in China gefundenen Scherenschnitte wurden in Turpan im Autonomen Gebiet Xinjiang gefunden und stammen aus der Zeit der Nördlichen Dynastien (386-581). Auch heute noch ist diese besonders schöne Kunstform sehr beliebt. Sie schöpft ihre Motive sowohl aus der vielfältigen Welt der Legenden und Symbole Chinas als auch aus der Fantasiewelt der KünstlerInnen. Das Ergebnis besticht durch Anmut und schafft eine feierliche Atmosphäre.

Workshop 3: Kalligrafie. Die Kunst des schönen Schreibens

Kalligrafie gleicht der Musik, überall geht es um Rhythmus. Wie das ständige Pulsieren und Pochen, die Bewegung und Veränderung in der Musik, so ist es mit Punkt und Strich auf dem Papier: grob und fein, leicht und schwer, rund, eckig, gekrümmt und gerade, langsam verweilend oder scharf und schnell, stark und leicht, trocken und feucht, alle diese Variationen der schwarzen Farbe vermitteln ein deutliches Gefühl von Takt und Maß. In diesem Workshop erfahren Sie zuerst etwas zum Hintergrund und der Bedeutung der Kalligrafie, um sich dann selbst darin zu üben!

Kalligrafie - die Kunst des schönen Schreibens Foto © Konfuzius-Institut/Graz

Workshop 4: Chinesische Gesundheitsübungen. Qigong

Qigong, eine ursprüngliche Gesundheitsübung, hat in China über 2500 Jahre Tradition. Die Übungen des Qigong sind eines der wirkungsvollsten Instrumente, um das innere Gleichgewicht und Wohlbefinden wiederherzustellen und zu neuer Lebensqualität zu führen. In diesem Kurs lernen Sie uralte Übungen aus China kennen, die Sie in Ihrem Alltag zum Abbau von Stress und zum Auftanken der Lebensener­gie anwenden können.