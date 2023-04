Der ehemalige Viktoria's Secret Engel und Topmodel Nadine Leopold erfüllte ihrem inneren Kind einen Traum, wie sie auf Instagram postete. Die gebürtige Wolfsbergerin, die mittlerweile in London lebt, bereist gemeinsam mit ihrem britischen Ehemann Andrew Barclay Japan. Dort erfüllte sie sich einen Kindheitstraum und besuchte Disneyland und Disneysea Tokio.

Dafür musste sie allerdings auch Zugeständnisse machen, wie die 29-Jährige schreibt: "Ehe besteht aus Kompromissen", postet sie mit einem Smiley und verweist auf das letzte Bild in der Slideshow. Das zeigt ein Fußballspiel, welches sie wohl ihrem Mann zuliebe auch besuchen musste. Die beiden haben im Juli vergangenen Jahres geheiratet.

Internationale Karriere

"Heute war einer der zauberhaftesten Tage, ich habe davon geträumt, Disneyland und Disneysea in Tokio zu besuchen. Mein Traum wurde wahr, mein inneres Kind könnte nicht glücklicher sein", so Leopold auf Instagram. Die Karriere der Kärntnerin begann bereits vor 13 Jahren. 2010 wurde die damals 16-Jährige entdeckt. 2011 war sie bereits das Gesicht der Sommerkampagne des österreichischen Radiosenders Ö3, danach begann der internationale Aufstieg der Wolfsbergerin in den Modeolymp. 2017 und 2018 lief sie für Victoria's Secret als Engel über den Laufsteg. Seither war sie am Cover diverser Magazine wie Elle, Glamour und Cosmopolitan. Vor ihrer Ehe mit Barclay war Leopold mit dem Sänger Harry Styles liiert.