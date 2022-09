Chuck Norris, amerikanischer Kampfkünstler und Action-Schauspieler, der aufgrund seiner Filmrollen in zahlreichen Kurzwitzen als unbesiegbar dargestellt wird, braucht auch ab und an etwas Pflege für seinen "stahlharten" Körper. Diese Zuwendungen hat sich der 1940 in Oklahoma geborene Hollywoodstar am Wörthersee geholt. Norris war auf FX-Mayr-Kur im oft von Superstars besuchten Wellnessresort Vivamayr in Maria Wörth.

Laut seinem Facebook Eintrag hat der 82-Jährige seinen einwöchigen Aufenthalt in Kärnten sichtlich genossen. Dabei lobt Norris, die Gesundheits-, Wellness- und Medizin-Resort-Einrichtung als modernste, die seine Frau Gena und er je genossen haben. Chuck Norris bedankt sich bei den Mitarbeitern und verspricht wiederzukommen.

Sollten Sie dieser Tage Erschütterungen des Kärntner Bodens gespürt haben, können Sie also davon ausgehen, dass Chuck Norris bei seinen morgendlichen Liegestützen in Maria Wörth die Erde weggedrückt hat.

Kurzentrum der Stars

Das Viva Mayr Medical Health Resort in Maria Wörth hat sich über die Jahre zu einem wahren Promi-Hotspot entwickelt. Zahlreiche Stars aus der Film-, TV-, Musik- und Modewelt vertrauen auf die gesundheitsfördernden Methoden des Luxus-Gesundheitstempels, das vor allem wegen seiner FX-Mayr-Kur beliebt ist. Erst im August war Schauspielerin und Moderatorin Eva Habermann am Wörthersee auf Kur. Ex-Pussycat Dolls Frontfrau Nicole Scherzinger kam mit dem ehemaligen schottischen Rugbyspieler Thom Evans ins Vivamayr. Die britsche Schauspielerin und Ex von Hugh Grant Liz Hurley ließ es sich im Februar am Wörthersee gut gehen. Im letzten Jahr sorgten Instagramfotos vom Wörthersee, gepostet von O.C. California-Star Micha Barton und Topmodel Naomi Campbell für Schlagzeilen.

Die Stars werden bei ihrem Aufenthalt im Resort einer Kombination aus Ernährung, Darmsanierung, Bädern und Infusionstherapie unterzogen. Eine Kältekammer, in der der Körper einer Temperatur von -110 Grad Celsius ausgesetzt wird, verspricht Muskelregeneration und Blutdrucksenkung. Außerdem soll durch den Adrenalinstoß der Körper in den Überlebensmodus geschickt werden, was wiederum den Fettabbau fördern soll. Ein unbestätigtes Gerücht besagt allerdings, dass diesmal die Kältekammer gefroren hat, als sie von Chuck Norris betreten wurde.