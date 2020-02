Larissa Marolt, Model und Schauspielerin aus St. Kanzian am Klopeiner See, spricht über vergangene und aktuelle Rollen sowie die Liebe.

Larissa Marolt in ihrer Rolle als Leonie Ruska in der ZDF-Serie "Blutige Anfänger" © ZDF und Tobias Schult

Sie lief über Runways als Model bei Austria’s und Germany's Next Topmodel, kroch durch den Gatsch bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", holte sich die Krone bei "Promi Shopping Queen", spielte an der Seite von Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg und heiratete bei "Sturm der Liebe" - seit letzter Woche ist die Blondine aus Kärnten als Polizeischülerin bei der ZDF-Serie "Blutige Anfänger" zu sehen, aber wo fühlt sie sich am wohlsten? "Der Fokus liegt bei mir beim Schauspiel, insofern hoffe ich, dass ich noch viele spannende Rollen verkörpern werde. Aber auch das Theater und die guten Unterhaltungsshows haben immer Spaß gemacht und ich habe bei jeder Produktion viel dazu gelernt", sagt die 27-jährige Schauspielerin vom Klopeiner See.