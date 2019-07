Facebook

Es wurde ordentlich gefeiert © (c) Dieter Kulmer

Feierlich wurden bei der Sponsion am vergangenen Freitag an der Fachhochschule Kärnten im „Spittl“ in Spittal/Drau mehr als 390 Absolventinnen und Absolventen feierlich verabschiedet.

Sie bekamen ihre Diplome überreicht.

Abgeschlossen wurden Studien in den Bereichen von Business Management über Public Management und Gesundheits- und Pflegemanagement bis hin zum Mediation und Konfliktmanagement.