Wenn sich André Hensel (50) nicht mit Raumfahrt befasst, leitet er Kärntens FH-Bibliothek © KK/Privat

Wie soll man ein Porträt über André Hensel am besten beginnen?

Etwa so: Wo waren Sie zum Zeitpunkt der Mondlandung, exakt heute vor 50 Jahren? „Da lag ich, ein halbes Jahr alt, in meiner Wiege in Aachen.“ Oder so: Was hat Ihre Faszination für die Raumfahrt geweckt? „Meine Großmutter hat Wernher von Braun und sein Team bekocht und bedient – in einer Kantine von Peenemünde, der geheimen Raketen-Forschungsstadt der Nationalsozialisten. Sie erzählte, dass die nach jedem erfolgreichen Test rauschende Feste gefeiert haben, und schwärmte von dem jungen charismatischen Genie Wernher von Braun.