PH Kärnten„Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung“: Gratulation an zehn Absolventen

Zehn Absolventen schlossen das Studium „Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung“ erfolgreich an der PH Kärnten ab und wurden im Rahmen eines feierlichen Festaktes graduiert.

Gruppenfoto mit den Absolventen und Rektorin Marlies Krainz-Dürr, Vizerektor Walter Waldner, Lehrgangsleitung Erika Mikula und Werner Fuchs © KK/PH Kärnten/Greßl

Vor Kurzem wurden an der Pädagogischen Hochschule Kärnten im Rahmen eines feierlichen Festaktes drei Absolventen zum Akademischen Supervisor und Coach und sieben Absolventen zum Master of Arts Supervisor und Coach graduiert. Sie schlossen damit ihr Studium im berufsbegleitenden, in Teilrechtsfähigkeit geführten, Hochschullehrgang bzw. Masterlehrgang „Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung“ erfolgreich ab.

Akademischer Supervisor und Coach

Gabriele Granig-Weichsler

Christine Ganeider

Antoinette Stocker

Master of Arts (MA) Supervisor und Coach

MMag. Alice Ebenberger

Dagmar Gfrerer

Birgit Kollnig, Bakk. phil.

Silvia Martinz, BEd

Petra Messner

Dieter Schöffmann, BEd

Gabriele Traußnig

Der nächste berufsbegleitende und wieder in Teilrechtsfähigkeit geführte Hochschullehrgang bzw. Masterlehrgang Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung startet an der PHK voraussichtlich im Herbst 2019.