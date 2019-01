Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Alpen-Adria-Universität/photo riccio

Drei Mal ist das Karriereprogramm "interactive!" der Universität Klagenfurt nun schon erfolgreich über die Bühne gegangen. Es konnten auch in diesem Jahr wieder mehrere Erfolge erzielt werden: Praktika, feste Anstellungen für Studierende der Universität sowie Partnerschaften mit den teilnehmenden Unternehmen. Heuer gewährten Infineon als Lead-Unternehmen, Privatbrauerei Hirt, Smuck, Royer und die Eins, Werbeagentur, Bitmovin und Kleine Zeitung Einblicke in den Unternehmensalltag. Gemeinsam mit den Studierenden wurden fachspezifische Fragestellungen aus der Unternehmenspraxis beim Innovationsinkubator erarbeitet.

„Mit einem breiten Karriere-Netzwerk fördert die Universität engagierte Studierende und erleichtert ihnen den Berufseinstieg, indem wir sie mit in Kärnten führenden Unternehmen vernetzen,“ sagt Doris Hattenberger, Vizerektorin für Lehre, bei der feierlichen Überreichung der Zertifikate an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Interactive! ist mit seiner interdisziplinären Ausrichtung einzigartig und bietet Unternehmen und Studierenden gleichermaßen Vorteile und stärkt nachhaltig den Wirtschaftsstandort Kärnten, da die Initiative einer Abwanderung von qualifizierten Fachkräften entgegenwirkt. Herausragende Nachwuchskräfte treffen auf innovative Unternehmen – das ist der Kern des "interactive!" Karriereprogrammes der Universität Klagenfurt. So werden individuelle Kompetenzen gefördert, heimische Unternehmen haben die Möglichkeit Talente zu entdecken und der Abwanderung junger, kluger Köpfe wird entgegengewirkt. Nicht nur Unternehmen und Berufseinsteiger profitieren von diesem Programm, sondern der gesamte Wirtschaftsstandort Kärnten.

„Zum dritten Mal in Folge unterstützen wir das interactive! Karriereprogramm - dieses Jahr als Leadpartner. Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und die Vernetzung mit jungen Talenten liegt uns besonders am Herzen. Unser Ziel ist es, innovative Formate zu fördern und herausragende Nachwuchskräfte für Top Jobs in der Hightech-Branche in Kärnten zu begeistern“, sagt Christiana Zenkl, Personalleiterin Infineon Technologies Austria AG.

Das Karriereprogramm wurde dieses Jahr vom Land Kärnten unterstützt. „Mit diesem Programm wirkt die Alpen-Adria-Universität aktiv dem brain drain, sprich der Abwanderung junger, kluger Köpfe, entgegen. Es ist eine perfekte Grundlage für unser Programm ‚AkademikerInnenjobs in Kärnten‘, mit dem wir die erste Fixanstellung eines Jungakademikers finanziell fördern“, sagt Finanzreferentin Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Programm zeigen großes Engagement und die Bereitschaft, sich möglichst breit aufzustellen, viele Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln.“ Auch die mitwirkenden Unternehmen könnten vom Austausch mit jungen Studierenden nur profitieren.

Das Karriereprogramm erstreckt sich über ein Wintersemester. Studierende werden in einem Bewerbungsverfahren für das Programm ausgewählt und müssen die UnternehmensvertreterInnen beim Start des Programms von sich überzeugen und formieren sich dann zu Teams aus unterschiedlichen Studienrichtungen. Gemeinsam verbringen sie dann mit den Unternehmen ein halbes Jahr; in dieser Zeit haben die Unternehmen die Möglichkeit sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren, die Kompetenzen der Studierenden abzuschätzen und im Zuge der „Innovations-Inkubator Veranstaltung“ sich eine von ihnen gestellte Fragestellung erarbeiten zu lassen. Bei den Firmentagen erfahren die Studierenden, wie der Arbeitsalltag in den Unternehmen aussieht und können vor Ort wichtige Informationen zu Bewerbungskriterien und gewünschten Profilen erfahren. Heuer wurden wieder einige dieser Bewerbungsgespräche im Zuge des Karriereprogramms geführt. Zudem erhalten die Studierenden individuelle Betreuung und Förderung durch Fachworkshops.

Im kommenden Wintersemester 2019/2020 geht interactive! das Karriereprogramm in die vierte Runde und verfolgt weiter das Ziel, Netzwerke zu bilden und die besten Studierenden mit den besten Unternehmen Kärntens zusammen zu bringen. Weitere Informationen unter: www.aau.at/interactive