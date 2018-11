Antrittsvorlesung von Radu Prodan zum Thema "The Fun Side of Distributed Systems" findet am 7. November statt.

© KK/Alpen-Adria-Universität/Waschnig

Seit März 2018 ist Radu Prodan Universitätsprofessor für Verteilte Systeme am Institut für Informationstechnologie der Universität Klagenfurt. Seine Antrittsvorlesung hält er am 7. November zum Thema "The Fun Side of Distributed Systems".

Der Vortrag gibt einen Überblick in einigen modernen Trends von verteilten Systemen in den Bereichen Entertainment und Media, Cloud-Computing, Hochleistungsrechnen, Energieeffizienz, Fog Computing, sowie soziale Netzwerke.

Zur Person

Radu Prodan, geboren 1974 in Rumänien, ist seit März 2018 Universitätsprofessor für Verteilte Systeme am Institut für Informationstechnologie an der Fakultät für Technische Wissenschaften.

Er absolvierte sein Technik-Studium an der Technischen Universität von Cluj-Napoca. Nach der Promotion an der Technischen Universität Wien erhielt er 2009 die Lehrbefugnis für das Fach Informatik an der Universität Innsbruck. Er war an der ETH Zürich, der Universität Basel, am Swiss Scientific Computing Centre und von 2001 bis 2004 am Institut für Informatik der Universität Wien tätig. Seit 2004 und bis zu seiner Berufung an die Alpen-Adria-Universität war Radu Prodan Privatdozent am Institut für Informatik der Universität Innsbruck. Ab Jänner 2019 koordiniert er an der Alpen-Adria-Universität das neu eingeworbene Horizon-2020-Projekt ARTICONF (smART SocIal media eCOsystems in a blockchaiN Federated environment) im Umfang von ca. 4,2 Millionen Euro, welches gemeinsam mit sieben anderen internationalen Partnern eine Reihe von neuen vertrauenswürdigeren, belastbaren und global nachhaltigeren sozialen Netzwerkstrukturen erforscht und entwickelt.

Forschungsschwerpunkte

Parallele und verteilte Systeme, Cloud Computing, Hochleistungsrechnen, Performanz-Analyse und Werkzeuge, Scheduling und Optimierung, Compilertechnologie und Energieeffizienz.

Termin Wann? Mittwoch, 7. November 2018, 17.00 Uhr c. t.

Wo? Stiftungssaal der Kärntner Sparkasse am Campus der Alpen-Adria-Universität