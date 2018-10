Facebook

Sponsion an der FH Kärnten © Markus Traussnig

Voll der Ehre! Feierlich wurden bei der Herbstsponsion am 19. Oktober 2018 an der Fachhochschule Kärnten am Campus in Spittal an der Drau mehr als 230 Absolventen und Absolventinnen in das Berufsleben entlassen. Abgeschlossen wurden Studien in den Bereichen von Business Management über Public Management und Soziale Arbeit bis hin zur Biomedizinischen Analytik.

