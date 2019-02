Facebook

© KK/Alpen-Adria-Universität/Christina Supanz

Studierende und Wissenschaftler informieren am Tag der offenen Tür der Universität Klagenfurt, der am 15. März 2019 stattfindet, Studieninteressierte in persönlichen Gesprächen über 18 Bachelorstudien, 25 Masterstudien, 13 Lehramts-Unterrichtsfächer und fünf Doktoratsstudien aus den Bereichen Wirtschaft, Technik, Kultur und Sprachen. Sie berichten über ihre persönlichen Erfahrungen an der Universität Klagenfurt, geben Tipps für den Studienstart und informieren über Jobchancen.

Kurzvorlesungen und spannende Programmpunkte

Der Tag beginnt mit einem Gratis-Frühstück. So können die Besucher gleich gut gestärkt in die Beratungen starten. In Kurzvorträgen erhalten Studieninteressierte alle wichtigen Informationen rund um das Studium. Im Info-Hörsaal (HS 1) gibt es Vorträge zum Thema „Technik studieren“, „Kultur und Medien studieren“, „Wirtschaft studieren“, „Lehramt studieren“, „Sprachen studieren“ sowie allgemeine Informationen zur Universität und zu den Angeboten der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH). Im Vorlesungshörsaal (HS 4) finden Kurzvorlesungen statt, die sich mit zentralen Themen der jeweiligen Studienrichtungen beschäftigen. Dazu zählen beispielsweise „Warum Präsident Trump nicht an den Klimawandel glaubt“, „Wie man gute Entscheidungen trifft“, „Die Dynamik der Liebe“ und auch ein echter Kriminalfall wird bearbeitet.

Wer noch offene Fragen zu Studienalltag und Studienumfeld hat, kann sich in der Students Lounge direkt an Studierende wenden. Dort können Studieninteressierte in gemütlicher Atmosphäre Meinungen von höhersemestrigen Studierenden einholen und sich über Fragen „Wie kann ich mir den Studienalltag vorstellen?“ oder „Wie war dein Start an der Uni?“ ein umfassenderes Bild machen. Campus- und Bibliotheksführungen ergänzen das Programm und geben den Besuchern die Möglichkeit, den Campus kennenzulernen.

Der Tag der offenen Tür 2019 findet in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Hochschülerschaft Klagenfurt statt.

Studien-Infoweek

Zusätzlich wird heuer erstmal die Studien-Infoweek vom 18. bis 22. März 2019 angeboten. Interessierte können Lehrveranstaltungen besuchen und so einen ersten Eindruck von den Lehrinhalten bekommen. Anschließend können sich die Studieninteressierten mit Vertretern der ÖH austauschen. Für die Teilnahme an der Infoweek ist eine Anmeldung unter www.aau.at/openday erforderlich.

Tag der offenen Tür 2019 Wann? Freitag, 15. März 2019, 9 bis 15 Uhr

Wo? Aula der Universität Klagenfurt

Link: www.aau.at/openday

Eintritt frei!