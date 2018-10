Alpen-Adria-Universität Österreich liest: Treffpunkt Bibliothek 2018

Vom 16. bis 17. Oktober 2018 finden im Rahmen von „Österreich liest“ in der Bibliothek der Universität Klagenfurt Exklusivführungen durch die Karl-Popper-Sammlung und Einblicke in die aktuelle Kostbarkeiten-Ausstellung von Joseph Buttinger statt. Hemma Schliefnig liest über zweisprachige Lebenswelten in Kärnten.