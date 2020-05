Erich Wanker ist Biotechnologe und leitet die Arbeitsgruppe für Proteomforschung und molekulare Mechanismen bei neurodegenerativen Erkrankungen am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin. Dort hat er auch den Lehrstuhl für Molekulare Medizin an der Charité Universitätsmedizin inne. Aufgewachsen ist Wanker in Maria Saal, nach seinem Studium der Technischen Chemie an der TU Graz forschte er unter anderem in Kalifornien und den Niederlanden.