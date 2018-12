Die Antrittsvorlesung von Heather Foran zum Thema "Healthy Families: What We Know and What We Can Do" findet am 13. Dezember statt.

Heather Foran © KK/Alpen-Adria-Universität/Photo Riccio

Seit März 2018 ist Heather Foran Universitätsprofessorin für Gesundheitspsychologie am Institut für Psychologie der Fakultät für Kulturwissenschaften. Ihre Antrittsvorlesung hält sie am 13. Dezember zum Thema „Healthy Families: What We Know and What We Can Do“.

Das familiäre Umfeld wird zunehmend als relevant für die Gesundheit betrachtet. Frühzeitige Interventionen können dazu beitragen, ein gesundes Familienumfeld zu fördern und die Gesundheit der Familienangehörigen zu verbessern. Um diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Nutzen der Gesellschaft einsetzen zu können, bedarf es weiterer Forschung im Bereich der Implementierungswissenschaften. Beispiele aus aktuellen Projekten werden im Rahmen des Vortrags vorgestellt.

Zur Person

Heather Foran studierte Klinische Psychologie an der Stony Brook University, New York. Vor ihrer Berufung an die Universität Klagenfurt (erstmals schon 2016 auf eine befristete Professur) war sie DFG-geförderte Projektleiterin an der Technischen Universität Braunschweig. Von 2014 bis 2015 war sie als Vertretungsprofessorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Ulm tätig. Heather Foran ist approbierte „Psychologische Psychotherapeutin“ in Deutschland und den USA.

Heather Foran forscht zu Familie und Gesundheit, Gewalt in Familien, Erziehung, gesunde Partnerschaften, Depression und Verhaltensinterventionen sowie Public Health.

Die Antrittsvorlesung findet in englischer Sprache statt.

Termin Wann? Donnerstag, 13. Dezember 2018, 17 Uhr c. t.

Wo? Stiftungssaal der Kärntner Sparkasse am Campus der Alpen-Adria-Universität