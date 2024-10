In den Genuss der neuen Gebäude und Räumlichkeiten im Lakeside Park werden Studierende und Lehrende erst in einigen Jahren kommen. Aber schon jetzt bedeutet der kommende Standortwechsel eine Umstellung für den PH-Betrieb: Der langjährige Standort in der Kaufmanngasse ist seit Anfang September in Räumlichkeiten in der Kempfstraße 2-4 und in der Kumpfgasse übersiedelt. Diese beiden Übergangsquartiere werden bis zum Umzug der gesamten PH Kärnten in den Lakeside Park im Herbst 2027 genutzt. Für viele Generationen an Lehrkräften war die Kaufmanngasse Fixpunkt für Fortbildungslehrveranstaltungen und Weiterbildungsformate.

