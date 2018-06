Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Bald wird’s ernst: Kommt der Zwölf-Stunden-Tag? Wenn ja, was könnte das für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bedeuten?

Wird noch an der Uhr gedreht? Die 60-Stunden-Woche dräut und die Diskussion um die Vereinbarkeit wird befeuert © Fotolia

Ende Juni ist es so weit – bis dahin will die Bundesregierung einen Vorschlag zum Zwölf-Stunden-Tag unterbreiten. Die maximale Tagesarbeitszeit von zehn Stunden und die Wochenarbeitszeit (mit Überstunden) von 50 sollen dabei allerdings nicht überschritten werden. Ziel des Ganzen ist vielmehr, die wöchentlichen Arbeitsstunden bei Gleitzeit auf 60 auszudehnen, wenn Bedarf besteht. Die Betonung liege auf „freiwillig“. „Die vorgeschlagene, dringend notwendige faire Modernisierung der Arbeitszeit“ bedeute laut IV-Generalsekretär Christoph Neumayer nicht, „dass jeden Tag zwölf Stunden gearbeitet werden soll“. Es sollte lediglich möglich sein, „in Ausnahmefällen statt bisher zwei maximal vier Überstunden an einzelnen Tagen machen zu können und dies bei Erhalt aller Zuschläge“.

