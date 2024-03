Bei allen Kindern kommt es früher oder später zu der Situation, in der es keine Lust mehr hat zu lernen. Tritt dies auf, muss daher differenziert werden: Lernt das Kind trotz Unlust bzw. hält diese immer nur kurzfristig an, oder verweigert es komplett? Wenn das Kind trotz aller Bemühungen nicht mehr lernen möchte, sollte die Schule kontaktiert werden. Der grundsätzlich erste Schritt ist jedoch stets das Gespräch mit dem Kind zu suchen, um die Gründe für die Unlust herauszufinden.

Wochenlernplan

Ein häufiger Grund für fehlende Motivation beim Lernen ist Überforderung in der Schule. Jedoch auch der Freundeskreis hat einen großen Einfluss auf das Lernverhalten (übt dieser einen durchwegs negativen Einfluss aus, sollten Eltern frühzeitig einschreiten). Hilfreich kann es sein, wenn Eltern gemeinsam mit ihrem Kind einen eigenen Wochenlernplan aufstellen. Darin sollte jedes Fach in der Woche etwas Lernzeit erhalten. Wichtig ist dabei, dass die Lerneinheiten auch gut verteilt sind und genügend Freizeit übrigbleibt. Erledigte Aufgaben können vom Kind durchgestrichen werden – das sorgt für das positive Gefühl, etwas geschafft zu haben. Auch ein eigener Lernbereich (etwa ein eigener Schreibtisch) und die richtige Atmosphäre fordern das Lernverhalten. Ablenkungen wie das Handy oder Ähnliches sollten in der Lernzeit nicht greifbar sein.

Selbstvertrauen stärken

Genauso bedeutend ist das Selbstvertrauen des Kindes. Durch Lob und Zusprache der Eltern kann es dieses aufbauen. Selbstbewusstsein kann das Kind zudem aus Tätigkeiten beziehen, die es gut kann – das kann durchaus auch ein Hobby sein.