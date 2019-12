Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

pPortrait of millennial youth annoyed irrtiated have misunderstanding disppute briefing scream shout briefing look wear checked shirt blue red pullover sweater stand loft industrial interior © (c) deagreez - stock.adobe.com

Der Besserwisser: "Nun, das ist nicht ganz richtig, weil..."

Beim Besserwisser muss man davon ausgehen, dass er in seiner frühen kindlichen Prägung für das Besserwissen gelobt und geliebt wurde. Wenn das in einer sehr intensiven Art und Weise immer wieder in diese Richtung gespielt wird, dann lernt dieser Mensch, dass er nur anerkannt wird, wenn er etwas besser weiß oder kann. Dazu kommt, dass in diesen familiären Systemen meist Dinge wie Rücksichtnehmen oder Teamwork keine gelebten Werte waren, weil es einfach viel mehr darum ging, dass man besser war und dafür geliebt wurde. Dieses Kind setzt diese Strategie dann als Erwachsener ein, um auch im Berufsleben Anerkennung zu bekommen.