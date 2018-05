Facebook

Die Dual Career Ansprechpersonen der steirischen Universitäten (v.l. Waltraud Heschl, Armanda Pilinger, Julia Goldgruber, Karin Zach und 1.v. r. Edith Miedl) freuen sich über Verstärkung im Netzwerk durch Bettina Auer (2.v.r.), Dual Career Kontaktperson der AAU | Foto: fotogenia für TU Graz © KK

Hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher planen ihre Karrieren oft in einem internationalen Umfeld und stellen sich wissenschaftlichen Herausforderungen auf der ganzen Welt. Die Entscheidung für einen Wechsel des Forschungsstandortes fällt dabei nicht ausschließlich nach Kriterien der eigenen Karriereplanung, sondern häufig auch nach den Jobaussichten der meist ebenso hochqualifizierten Partnerinnen und Partner.

Internationale Schlüsselkräfte, die sich für eine Karriere an einer der fünf Universitäten in der Steiermark oder der Alpen-Adria-Universität (AAU) in Kärnten interessieren, erhalten nun Beratung und Unterstützung bei einem bundesländerübergreifenden Dual Career Netzwerk.

Das bereits seit 2010 bestehende Dual Career Netzwerk der fünf steirischen Universitäten wurde jetzt mit der Unterschrift von AAU-Rektor Oliver Vitouch unter den gemeinsamen Letter of Intent um die Kärntner Universität erweitert und in „Dual Career Netzwerk Steiermark – Kärnten“ umbenannt.

Wozu Dual Career Services?

Um Mobilitätsentscheidungen von internationalen Schlüsselkräften abzusichern, braucht es gute Perspektiven und überzeugende Gesamtpakete. Geht es dabei doch um den Wechsel des Lebensmittelpunktes, der längerfristig und in Einklang mit dem Partner und der Familie erfolgen soll. Partner von neu berufenen Professoren werden im Dual Career Netzwerk Steiermark - Kärnten persönlich und individuell beraten.

Das Beratungsangebot wurde auf Künstlerinnen und Künstler, administrative Führungskräfte sowie teilweise auch auf Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler ausgeweitet. Zusätzlich zur Karriereplanung unterstützt das Dual Career Serviceteam bei Themen wie Wohnen, An- und Ummeldung, Schule und Kinderbetreuung. Jetzt gibt es mit Bettina Auer auch an der AAU eine Dual Career Kontaktperson, die auf den Erfahrungsschatz ihrer Kolleginnen im „Dual Career Netzwerk Steiermark – Kärnten“ zurückgreifen kann.