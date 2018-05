Facebook

Austrian Airlines bildet wieder Piloten aus © FOTOLIA

Diese Woche starteten 20 Nachwuchspiloten ihre Ausbildung für Austrian Airlines. Aber: Für die Kurse im August und November bietet die Fluglinie noch Platz für 34 und für 2019 für 96 Nachwuchspiloten. Die Ausschreibung richtet sich an Frauen und Männer ganz ohne pilotische Vorerfahrung (sogenannte „Ab Initios“).

Die Ausbildung eines Piloten dauert fast zwei Jahre und kostet rund 100.000 Euro. Der Einstieg in den Beruf soll ab sofort mit einem neuen Finanzierungsmodell erleichtert werden, denn mit Kursbeginn bietet Austrian Airlines eine geringere Rückzahlung: Statt der bislang üblichen Rückzahlungsbeträge von rund 60.000 Euro müssen die Piloten über einen Zeitraum von 10 Jahren nur mehr 40.000 Euro übernehmen. Das Unternehmen übernimmt dann die Mehrheit der Kosten.

Anforderungen an künftige Piloten

Der diese Woche begonnene Kurs ist übrigens der sechste eigene von Austrian Airlines und startete direkt mit einer theoretischen Ausbildung in Bremen. Anschließend wird der erste Trainingsflug in Goodyear (Arizona, USA) stattfinden. Am Ende der 22 Monate dauernden Ausbildung steht die Verkehrsflugzeugführerlizenz.

Die Anforderungen an die Kandidaten umfassen die EU-Staatsbürgerschaft sowie Matura, Berufsreifeprüfung bzw. Abitur oder fachgebundene Hochschulreife des Herkunftslandes. Kandidaten sollten mindestens 165 cm groß und im Besitz eines uneingeschränkten Reisepasses sein. Außerdem sollten sie über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen. Brillen- und Kontaktlinsenträger dürfen maximal plus oder minus 3,0 Dioptrien haben.