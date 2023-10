"Wir bedauern, dass eine Passage in der aktuellen Ausgabe von 'Lanz & Precht' Kritik ausgelöst hat. An einer Stelle wurden komplexe Zusammenhänge verkürzt dargestellt, was missverständlich interpretiert werden konnte", reagiert das ZDF auf Vorwürfe, der Autor Richard David Precht hätte sich im ZDF-Podcast antisemitisch geäußert.

Der Anlass der Aufregung: Precht hatte in einer Episode des ZDF-Podcasts erklärt, die Religion verbiete es orthodoxen Juden, zu arbeiten: "Ein paar Sachen wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen." Gesprächspartner Markus Lanz stimmte dieser Aussage zu. Mittlerweile wurde die Sequenz aus der Folge entfernt.

Unter anderem die Deutsch-Israelische Gesellschaft hatte sich zuvor empört gezeigt: "Masel tov, die Herren Precht & Lanz, ein ganz neuer Tiefpunkt!" Der Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland sprach von einem "Schlag ins Gesicht der jüdischen Gemeinde in Deutschland". Die israelische Botschaft in Deutschland richtete Precht aus: "Lieber Richard David Precht, wenn man keine Ahnung vom Judentum hat, sollte man besser nichts darüber sagen, als uralte antisemitische Verschwörungstheorien aufzuwärmen."