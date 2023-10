"Der Lärm war ohrenbetäubend, unbeschreiblich. Wie eine Milliarde Flugzeuge, die gleichzeitig über dich hinwegdonnern", erinnert sich Mauro Corona an den 9. Oktober 1963. Der Schriftsteller, Alpinist und Holzbildhauer war damals 13 Jahre alt und lebte mit seinen zwei Brüdern bei den Großeltern in Erto. Um 22.39 Uhr kam es zum katastrophalen Bergsturz, bei dem auf einer Länge von zwei Kilometern 270 Millionen Kubikmeter Gestein, Geröll und Schlamm vom Monte Toc in den Vajont-Stausee krachten. Die bis zu 170 Meter hohe Flutwelle verfehlte die Dörfer Erto und Casso um wenige Meter, zerstörte höher gelegene Ansiedlungen, schwappte über die Mauer und machte die Kleinstadt Longarone dem Erdboden gleich. Die Ertaner flohen den Berg hinauf. "Männer hielten Nachschau, in Longarone sahen sie keine Lichter mehr." Man ahnte das Schlimmste, "bis zum Morgen konnten wir allerdings das Ausmaß nicht absehen".