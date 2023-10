MICHAEL FLEISCHHACKER: Ich denke nicht, dass man Solidaritätskundgebungen für Palästina verbieten sollte, aber ich denke ja ohnehin, dass man Kundgebungen nicht verbieten sollte, so gut wie nie nämlich. Ich habe ein libertäres Verständnis von Redefreiheit und das ist, wie ich dieser Tage einer Geschichte der „Süddeutschen Zeitung“ über Elon Musk und X in Zeiten des Krieges entnommen habe, so ziemlich das Schlimmste, was man haben kann dieser Tage. Allerdings würde ich von den Veranstaltern dieser Kundgebungen gerne wissen, was sie unter Solidarität verstehen und was unter Palästina.