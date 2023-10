1 Was wird dem früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nun genau vorgeworfen?

Dass er im Ibiza-Untersuchungsausschuss vor drei Jahren eine falsche Aussage getätigt hat. Damals spielte er als Auskunftsperson seine Involvierung in die Bestellung seines damaligen Vertrauten Thomas Schmid zum Chef der Öbag-Staatsholding herunter. Weil das in später sichergestellten Chats zwischen Kurz und Schmid anders wirkte, zeigten die Neos den früheren Kanzler wegen Falschaussage an. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelte und erhob Anklage – auch auf Basis besagter Chats, die im Prozess wohl mehrfach thematisiert werden dürften.