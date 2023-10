Israel: Kriegskabinett gebildet + Bodenoffensive in Vorbereitung + Oppositionsführer: "Unverzeihliches Versagen"

Live. Israel hat syrischen Angaben zufolge die Flughäfen von Damaskus und Aleppo attackiert. Der israelische Energieminister bietet Wasser- und Stromzufuhr gegen Freilassung entführter Bürger an. 304 Anzeigen nach pro-palästinensischer Demo in Wien am Mittwochabend. Lesen Sie alle Entwicklungen im Live-Artikel.