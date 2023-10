Die Vergabe von Konsumkrediten soll in der EU strenger reguliert werden. Die EU-Mitgliedstaaten haben am Montag im Rat in Luxemburg eine entsprechende EU-Richtlinie abgesegnet – das Europaparlament hatte dem gemeinsam ausverhandelten Text bereits Anfang September zugestimmt. Ein bestehendes EU-Regelwerk wird damit auch auf Kredite unter 200 Euro und auf sogenannte "Buy now, pay later"-Verträge ausgeweitet, wo erst zu einem Zeitpunkt nach dem Kauf bezahlt werden muss.

Klare Übersicht über Gesamtkosten

Die neue Richtlinie solle die bestehende Rechtslage auch besser an die digitale Welt mit Online-Anbietern von Krediten anpassen, heißt es in einer Aussendung des Rates. Die Gesamtkosten des Kreditnehmers müssten klar und verständlich aufgelistet sein. Auch müssen die Kreditgeber besser darauf achten, dass Konsumentinnen und Konsumenten sich nicht überschulden. Weiters sollen Kunden einen Kreditvertrag innerhalb von 14 Tagen beenden können.

"Recht, vergessen zu werden"

Weiters wird Krebspatienten ein "Recht, vergessen zu werden", eingeräumt. Die Mitgliedstaaten müssen somit sicherstellen, dass die Krankheitsgeschichte spätestens 15 Jahre nach Ende der Behandlung nicht mehr für die Berechnung von Versicherungskosten im Rahmen von Krediten herangezogen werden kann.

Die Richtlinie wurde damit offiziell angenommen. Sie wird nun im Amtsblatt der EU veröffentlicht und tritt 20 Tage später in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben nach Inkrafttreten 24 Monate Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen.