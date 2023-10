Es ist die vierte Auflage des größten Punkrock-Festivals der Steiermark: das "ErntePUNKfest". An zwei Tagen wird die Messehalle E am Grazer Messegelände beschallt. Die Punker übernehmen am Freitag und Samstag quasi das Kommando in der Stadt. "Das 'ErntePUNKfest' steht für die Liebe zur Punkrock-Musik, die Förderung der Punkszene und von jungen Bands sowie der Vernetzung der heimischen und internationalen Subkultur", sagen die Organisatoren vom "Punk Verein Austria Crew" und der Kommunistischen Jugend.