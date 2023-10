Das Rätselraten hat ein Ende. Mit stoischer Ruhe verkündete Mats Malm, der Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie in Stockholm, den Namen des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers. Bis dahin allerdings orakeln wieder die Experten und präsentieren die Buchmacher ihre Quoten. Und Jan Fosse war darunter gewesen. Der Autor wird "für seine innovativen Stücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme geben", geehrt. Er habe den Dichter im Auto nördlich von Bergen erreicht, sagte Mats Malm. Das Oeuvre Fosses umspannt unzählige Gattungen, von Theaterstücken über Romane bis zu Kinderbüchern.

Ganz oben auf der Favoritenliste standen diesmal nämlich die chinesische Schriftstellerin Can Xue und der norwegische Dramatiker Jon Fosse. Seine Werke wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und er selbst mit unzähligen Auszeichnungen bedacht, darunter der internationale Ibsen-Preis und der Europäische Preis für Literatur. 1983 war sein erster Roman "Rot, schwarz" erschienen, gefolgt von weiteren Romanen, Gedichtsammlungen, Essays und Kinderbüchern. 1994 wurde erstmals ein Stück von ihm aufgeführt.

Als einer "der anerkanntesten und meistgespielten Theaterautoren unserer Zeit" verbinde er "eine Verwurzelung in der Sprache und Natur seiner norwegischen Herkunft mit künstlerischen Techniken der Moderne", erläuterte Literaturwissenschafter und Akademiemitglied Anders Olsson im Anschluss an die Bekanntgabe.

Der Preis ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (umgerechnet 930.000 Euro) dotiert, um eine Million Kronen mehr als im Vorjahr, als diese prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an die Französin Annie Ernaux ging. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.



Gewinner Jon Fosse, geboren 1959 in Haugesund © AP



Jon Fosse ist vor allem als Dramatiker bekannt und wurde mit dem Etikett "Beckett des 21. Jahrhunderts" versehen. Derzeit arbeitet der 65-jährige Norweger an einem siebenteiligen Romanprojekt mit dem Titel "Der andere Name". Bei diesem Mammutwerk denkt man zwangsläufig an einen anderen Norweger: Karl Ove Knausgård.

Wahlheimat an der Donau

Zur Wahlheimat Niederösterreich verriet er einmal: „Meine Frau und ich, wir haben eine Wohnung in Hainburg gekauft, weil sie aus der Slowakei kommt. Es ist wichtig für sie, dort dann und wann hinzukommen!"

Nachdem er 2000 in Wien mit einem Nestroy-Preis prämiert wurde, meinte er ein Jahr danach in einem APA-Interview: "Ich habe keinerlei Bedürfnis, als Berühmtheit zu gelten und führe daher momentan eine Art Doppelleben. Natürlich freue ich mich über den Erfolg, aber ich brauche ihn nicht unbedingt."



Geboren wurde Fosse am 29. September 1959 in der norwegischen Küstenstadt Haugesund. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Oslo und in Hainburg an der Donau. Seit 2011 genießt Fosse lebenslanges Wohnrecht in der "Grotte", einer Ehrenwohnung des norwegischen Staates am Osloer Schlosspark.



Mats Malm bei der Verkündung des Gewinners © APA/AFP/NACKSTRAND

Als Favorit, wenn auch nicht auf den vordersten Plätzen, wurde übrigens auch Salman Rushdie genannt, der im Vorjahr bei einem Messerangriff durch einen islamistischen Extremisten schwer verletzt wurde. Die immer gleichen Namen standen auch auf jener Liste, die den Literaturnobelpreis zwar hochverdient hätten, aber noch nie erhalten haben: Margaret Atwood, Thomas Pynchon, Haruki Murakami. Die 70-jährige Can Xue machte sich vor allem mit literaturwissenschaftlichen Arbeiten einen Namen und konnte sich als einzige Frau im Avantgarde-Literaturbetrieb Chinas etablieren.



Wird scchon seit Jahren als Anwärterin gesetzt: Margaret Atwood © (c) imago images/Independent