Ein 37-jähriger Mann ist am Montagabend am Bahnhof Dornbirn schwer verletzt worden, als ihm ein 23-Jähriger mit einem Messer in den linken Unterschenkel stach. Der Verletzte verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ, so die Polizei, und ging selbst ins Krankenhaus. Der Täter wurde an Ort und Stelle festgenommen, die in der Nähe versteckte Tatwaffe von einer Streife gefunden. Festgenommen wurden auch zwei Frauen, die wiederholt aggressiv die Amtshandlung störten.

Laut Polizei kam es den Abend über im Bahnhofsumfeld immer wieder zu Streitigkeiten, ehe die Situation gegen 23.00 Uhr eskalierte. Bei den beiden festgenommenen Frauen wurde Suchtgift sichergestellt.