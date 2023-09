Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan wirbt bei Tesla-Chef Elon Musk für eine Fabrik in der Türkei. Erdogan hat Musk bei einem Treffen im Turkish House, einem Wolkenkratzer in der Nähe der Vereinten Nationen in New York, um den Bau einer Produktionsstätte in seinem Land gebeten.

Erdogan hält sich in den USA auf, um an der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung teilzunehmen. Tesla und die türkische Botschaft in Washington reagierten zunächst nicht darauf.

Zensur oder nicht Zensur

Musk liegt mit der türkischen Regierung wegen seines Kurznachrichtendienstes X im Clinch: Obwohl selbst ernannter Verfechter der Meinungsfreiheit, hat Musk einige Forderungen der türkischen Regierung nach Zensur von Inhalten erfüllt. In anderen Fällen widersetzte sich das Social-Media-Unternehmen den Anordnungen türkischer Gerichte.

Tesla hatte im August Interesse am Bau einer Fabrik in Indien bekundet, in der ein kostengünstiges Elektroauto hergestellt werden soll. Tesla betreibt derzeit sechs Fabriken und baut eine siebente in Mexiko. Im Mai sagte Musk, dass der Autohersteller wahrscheinlich bis Ende des Jahres einen Standort für eine neue Fabrik auswählen werde.