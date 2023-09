Am Wochenende kam die Zusage. Magnus Brunner, von den Landeshauptleuten zu ihrer Sondersitzung heutigen Montag in Wien geladen, wird teilnehmen. Das hatte der Finanzminister am Freitag noch offengelassen. Es deutet darauf hin, dass in den vergangenen Tagen zumindest auf bilateraler Ebene Fortschritte beim Tauziehen um einen neuen Finanzausgleich erzielt wurden: Brunner wird etwas präsentieren.