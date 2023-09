Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat es rechtzeitig nach New York geschafft, wo ab Montag die 78. Generaldebatte der Vereinten Nationen stattfindet. Er landete am Sonntagvormittag aus Montreal, nachdem seine Direktmaschine aus Wien aufgrund eines technischen Gebrechens am Boden hatte bleiben müssen. Insgesamt werden rund 150 Staats- und Regierungschefs im UN Head Quarter erwartet, die Bundesregierung ist mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten.

Der besondere Fokus liegt laut UNO heuer auf der Umsetzung der "Agenda 2030", um Frieden, Wohlstand, Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle zu erreichen. Bereits am Montag beginnt in New York ein UN-Nachhaltigkeitsgipfel, bei dem auch Van der Bellen eine Stellungnahme abgeben wird. Mit dieser Agenda hat sich die UNO 17 Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt, die bis 2030 erreicht werden sollen. Doch bei der Umsetzung hapert es. Für den Mittwoch ist ein Klimagipfel anberaumt. "Es ist kein Geheimnis, dass ich sehr enttäuscht war von den Ergebnissen der letzten UN-Klimakonferenz in Sharm El-Sheikh", betonte Van der Bellen vor seiner Reise.

Schallenberg trifft afrikanische Amtskollegen

Van der Bellen und Schallenberg werden am Dienstag mit UNO-Generalsekretär António Guterres konferieren. Für den Bundespräsidenten sind außerdem Gespräche mit Inger Anderson, der Direktorin des UN Environment Programme, und mit Sultan Al Jaber, Präsident der COP28, vorgesehen. Außenminister Schallenberg äußerte sich im Vorfeld zur wachsenden Unzufriedenheit des globalen Südens, speziell Afrika. "Wir sind in einem Kampf der Angebote mit China, in einem Kampf der Narrative mit Russland. Und da müssen wir sehr viel besser werden im Outreach, beim Versuch, Gespräche zu führen“, sagte Schallenberg, der zahlreiche Treffen mit Amtskollegen vom afrikanischen Kontinent plant.

Ein Hauptthema wird auch der Krieg in der Ukraine sein, deren Präsident Wolodymyr Selenskyj ebenfalls in New York erwartet wird und vor der Vollversammlung sprechen wird.