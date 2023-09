Viele kennen Dwayne "The Rock" Johnson als der am besten bezahlte Schauspieler der Welt. Doch so richtig begonnen hat die Karriere Kaliforniers, der auf Hawaii aufwuchs, im Wrestlingring. Bedingt durch seinen Vater und seinen Großvater, die ebenfalls im Wrestling aktiv waren, kam auch Johnson 1996 zur größten Liga der Welt, World Wrestling Entertainment (WWE), damals noch als Word Wrestling Federation (WWF) bekannt.

In den kommenden Jahren sollte Johnson unter dem Namen "The Rock" unzählige Erfolge feiern und durch sein schauspielerisches und unterhaltungstechnisches Talent nicht nur für einen wahren Wrestling-Boom sorgen, sondern sich auch einen Namen außerhalb machen. Hollywood engagierte den Modellathleten 2001 erstmals für "Die Mumie kehrt zurück". Es folgten Dutzende weitere Filme (u. a. Get Smart, Die etwas anderen Cops, Fast & Furious 5, 6, 7, 8, 9 und 10, Baywatch oder auch Jumanji), weshalb er dem Ring seit 2004 bis auf wenige Ausnahmen fernblieb.

in der Nacht auf heute kehrte der mittlerweile 51-Jährige aber wieder zurück in einen Ring der WWE. Bei "Smackdown" in Denver betrat zehnfache WWE-Champion die ausverkaufte Ball Arena unter tosendem Applaus und Jubel.

Er lieferte sich als "Gast" des ehemaligen NFL-Spielers und Ex-WWE-Kommentators Pat McAfee ein Rededuell mit dem aufstrebenden Talent Austin Theory.

Da durfte The Rocks markanter Spruch "Finally The Rock has come back to... Denver" genauso wenig fehlen wie sein Trademark Move, der "People's Elbow".

Backstage gab es auch noch ein Wiedersehen mit John Cena, der ebenfalls bei WWE zum Star wurde (u. a. mit zwei Wrestlemania-Matches gegen The Rock 2012 und 2013) und mittlerweile ebenfalls wieder aktiv im Ring ist.

The Rock ist auf jeden Fall zurück bei WWE. Ob nur für einen Auftritt oder doch länger, ist noch nicht bekannt. Eine Fehde wünschen sich Wrestlingfans schon länger. Der aktuelle WWE Champion ist nämlich Roman Reigns. Und der ist der Cousin von "The Rock". Ein Match der beiden scheint nur eine Frage der Zeit.