Und was war sonst so los 1978? In den USA wird die erste Folge von "Dallas" ausgestrahlt. Johannes Paul I. und Johannes Paul II. werden zu Päpsten gewählt. Österreichs Bevölkerung lehnt per Volksabstimmung die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf ab. In London kommt erstes Retortenbaby zur Welt. Reinhold Messner und Peter Habeler gelingt die Erstbesteigung des Mount Everest ohne Sauerstoffgerät. In Córdoba schlägt Österreich Deutschland 3:2, und in Wien tritt Vera Russwurm zum ersten Mal im ORF-Programm auf.