Raiffeisen lud Unternehmerinnen und Unternehmer am Donnerstag zum alljährlichen Sommertreff, diesmal auf Schloss Rosegg. Jedes Jahr gilt es andere Herausforderungen mit Bravour zu bestehen. In diesem Jahr hatten die über 150 Gäste aus der Kärntner Wirtschaft die Aufgabe, auf recycelten Papier-Tragetaschen zu malen. Bei der Gestaltung wurden die Besucherinnen und Besucher vom Kärntner Künstler Manfred Bockelmann begleitet. „Es ist ein großes künstlerisches Potenzial in jedem von uns“, ist Manfred Bockelmann überzeugt. Sowohl in der Wirtschaft als auch in der Kunst seien für ein gutes Ergebnis persönliche Beziehungen, Engagement und Sensibilität erforderlich.