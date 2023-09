180.000 Stromkunden der Kelag erhielten im Juni ein Schreiben des Kärntner Energieversorgers, in dem er über die mit August in Kraft getretene Preiserhöhung informierte. Darin wurden sie aufgefordert, in den Neukundentarif (23,88 Cent brutto pro Kilowattstunden) oder in einen der beiden Vorteilstarife mit zwölfmonatiger Bindung von 18,61 Cent brutto pro Kilowattstunde für Haushalte mit geringerem Verbrauch oder von 16,36 Cent pro Kilowattstunde brutto für Wärmepumpenkunden zu wechseln.