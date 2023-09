Dass Spider-Man auch eine Schwester hat, ist im aktuell neu aufgelegten Band "Spider-Man: Familientradition" zu lesen. Dass wir wissen, wie Teresa aussieht, haben wir Werther Dell'Edera zu verdanken.

Der 1975 in Bari geborene Italiener mit dem interessanten Namen hat derzeit einige Neuerscheinungen am Start. "Familientradition" ist ein sehr realistisch gezeichneter Spider-Man-Comic, der durch Ederas lebendigen und plastischen Stil besticht und gerade bei Panini herausgekommen ist. In Italien erscheint aktuell das aufsehenerregende Cross-over "Dylan Dog/Batman": Dabei machen der italienische Comicheld Dog und Batman, Ikone des US-Verlages DC, gemeinsame Sache. Mit an Bord ist wieder Werther Dell'Edera. Nur schade, dass die in drei Teilen abgehandelte Geschichte nicht bei uns zu lesen ist. Dell'Edera findet darin wieder die richtige Stimmung für dieses düstere Abenteuer, bei dem die beiden Helden erst zueinanderfinden müssen.

Werther Dell'Edera © Splitter-Verlag



Edera hat an der "Scuola Romana dei Fumetti" studiert, der römischen Schule für Comickunst. Für Marvel realisierte der Zeichner zum Beispiel Punisher-Comics, für DC "Batman Detective Comics" oder gemeinsam mit Brian Azzarello die Western-Serie "Loveless". Einen großen internationalen Erfolg feiert er gerade mit der Reihe "Something is Killing the Children", die er gemeinsam mit James Tynion IV. kreiert hat und auf Deutsch im Splitter-Verlag erscheint. Die sehr brutale, aber meisterhafte Geschichte ist ein atemloses Vergnügen, dass Dell'Edera in teils albtraumhaften Bildern umsetzt.

Teresa Parker, gezeichnet von Werther Dell'Edera © Marvel/Painini

J. Robinson/W. Dell'Edera u. a. Spider-Man – Familientradition. Panini © Panini/ Marvel