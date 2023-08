Altverträge, Grundversorgung & Co.: Wer nicht gewechselt hat, muss achtgeben

Mit 1. August stiegen die Strompreise der Kelag in Kärnten von 13,04 Cent auf 18,64 Cent/kWh brutto im "Vorteilstarif". Am 15. November stellt die Kelag ihren Standardtarif ein. Was das für Kunden, die noch keinen neuen Vertrag haben, bedeutet und hoch der Grundversorgungstarif künftig ist.