Teneriffa

Das Feuer verliert laut der Zeitung El Día an Kraft. Bislang sind 14.000 Hektar (fast 20.000 Fußballfelder) den Flammen zum Opfer gefallen. Dennoch heißt es von der gestrigen Nacht, es wäre die erste einigermaßen ruhig verlaufene seit Beginn der Brände gewesen. 1540 Personen konnten mittlerweile wieder in ihre Häuser zurückkehren. Zur Stunde harren noch 896 Personen mit insgesamt 292 Haustieren in Notunterkünften aus. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus und versuchen, mögliche Täter zu ermitteln.

Kanada

Speziell der Nordwesten Kanadas ist besonders betroffen. Sowohl in

den Nordwest-Territorien (NWT) als auch in der Stadt Kelowna in British

Columbia brennt es.

Laut dem kanadischen Fernsehsender CTV sind in den NWT bis zu 68

Prozent der Bevölkerung aus evakuiert worden (25.900 Personen). In der gesamten Provinz zählt man derzeit 238 Feuer, 600 Feuerwehrleute und 300 Soldatinnen und Soldaten sind im Einsatz. Zwar hat es in den letzten Tagen ein wenig geregnet, doch reiche die Menge nicht aus, berichtet CTV. Man erwartet zwar mehr Regen, doch geht dieser auch mit Blitzgefahr einher. Diese könnten weitere Feuer auslösen.

In der Stadt West Kelowna hat die Kraft des Feuers ebenfalls nachgelassen, doch sollen bis zu 50 Gebäude zerstört worden sein. Durch die heißen Winde entstand CTV zufolge sogar eine Art Hurrikan.

Insgesamt zählt die Waldbrandbehörde von British Columbia derzeit 377 Feuer, von denen 14 außer Kontrolle sind.

Griechenland

Auch in Griechenland brennt es in zahlreichen Landesteilen. Die Nachrichtenagentur AMNA berichtet von Feuern in der Region Attica sowie in der Region Evros bei Alexandroupolis

Der britische Nachrichtensender BBC sowie der Spiegel melden, dass im Dadiá-Nationalpark nördlich von Alexandroupolis 18 Leichen aufgefunden wurden. Da offiziell niemand vermisst wurde, könnte es sich um Migranten gehandelt haben, die über die nur wenige Kilometer entfernte Grenze zur Türkei auf EU-Gebiet gelangt sind.

Auf Videos des Portals e-evros ist der Grad der Verwüstung zu sehen.

Ebenfalls auf der Insel Kythnos kam es gestern zu einem Brand. Badende waren an einem Strand abgeschnitten und wurden von der Küstenwache sowie privaten Booten gerettet worden.