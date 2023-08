Zur genauen Klärung der Todesursache jenes Fünfjährigen, der wie sein Vater leblos in der Neuen Donau in Wien gefunden wurde, wurde ein toxikologisches Gutachten angefordert. Dieses wird in sechs bis acht Wochen vorliegen, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Dienstag gegenüber der Austria Presse Agentur. Der 41-jährige Vater hatte den Buben vor eineinhalb Wochen nicht wie vereinbart zu seiner Ex-Frau zurückgebracht und stattdessen die 39-Jährige mit einem Hammer verletzt.

In einem ersten Obduktionsergebnis war der Ertrinkungstod des Fünfjährigen festgestellt worden, hatte die Polizei bereits am Montag berichtet. Die Leiche war am Samstagabend von der Wasserpolizei in der Neuen Donau entdeckt und anschließend als der seit dem Sonntag davor vermisste Bub identifiziert worden. Am Montag wurde dann bei der weiteren Suche der tote 41-Jährige gefunden, der seit der Attacke auf seine Ex-Frau mit dem Kind untergetaucht war.