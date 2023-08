Ein deutscher Urlauber ist am Freitag bei einem Sessellift-Unglück in Andelsbuch in Vorarlberg schwer verletzt worden: Ein Sessel kam auf dem Tragseil ins Rutschen und kollidierte mit dem darunter fahrenden Sessel, woraufhin der 65-Jährige unter dem Sicherheitsbügel durchrutschte und schließlich abstürzte. Er wurde schwer verletzt von einem Notarzthubschrauber geborgen. Zwei weitere Fahrgäste wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Der 65-jährige Deutsche war am Nachmittag mit Begleitung auf der Doppelsesselbahn Niedere von der Bergstation kommend talwärts in Richtung Mittelstation unterwegs, als der Sessel aus bisher unbekannter Ursache ins Rutschen geriet. Sie prallten gegen den darunter fahrenden Sessel, auf dem ebenfalls zwei Touristen aus Deutschland saßen. Der 65-jährige fiel infolge des Aufpralls unter dem Sicherheitsbügel durch - zunächst konnte er sich noch mithilfe eines anderen Fahrgastes festhalten, doch nach wenigen Minuten verließen ihn die Kräfte.

Viele Verschleißspuren festgestellt

Der Mann stürzte aus etwa vier Metern Höhe in steiles Wiesengelände ab, rutschte über eine drei bis vier Meter hohe Böschung und blieb schließlich auf dem darunterliegenden Güterweg schwer verletzt liegen. Der Deutsche wurde vom Notarzthubschrauber Gallus 1 geborgen und zur Behandlung ins Krankenhaus St. Gallen geflogen.

Der Liftbetrieb wurde nun eingestellt. Dies erfolgte früher als geplant, eigentlich hätte der 52 Jahre alte Sessellift noch bis Oktober - also bis Saisonende - fahren sollen, berichtete der ORF Tirol am Samstag. Dann wäre eine technische Überprüfung der Bahn angestanden, eine Weiterführung war fraglich. Die Experten der Seilbahnbehörde des Landes wollen eine Weiterfahrt nicht verantworten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern indes weiter an, allerdings seien viele Verschleißspuren festgestellt worden, hieß es.