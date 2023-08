Ein Bär am eigenen Grund kann schon für einen erhöhten Pulsschlag sorgen. Doch nicht bei einer mutigen Katze aus dem US-Bundesstaat New Hampshire, die sich dem Raubtier in den Weg stellte und es so in die Flucht schlug.

Als Katzen-Besitzer Mark Lacroix am Morgen die Aufnahmen seiner Überwachungskamera kontrollierte, dürfte er seinen Augen nicht getraut haben. Zunächst spaziert seelenruhig ein Bär durch seine Einfahrt – aber nicht lange.

Denn schon nach kurzer Zeit stellt die Hauskatze Bruno den unerwünschten Gast. Der Bär ist augenscheinlich überrascht und flieht als die Katze auf ihn zurennt.

Glücklicherweise bleiben sowohl Katze als auch Bär beim Zwischenfall unverletzt, ob der Letzterer bald wieder versucht, die Einfahrt von Lacroix zu besuchen, dürfte nun als unwahrscheinlich gelten. Zudem war es nicht das erste Mal, dass eine Katze einen Bären in die Flucht schlägt. Bereits vor einem Jahr kursierte auf Social-Media ein Video, wie eine Katze einen Bären der kanadischen Provinz British Columbia in die Flucht schlug.