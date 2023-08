Auf Social Media ist eine hitzige Debatte über einen Bären in China entbrannt. Denn viele Internet-Nutzer vermuten, dass es sich beim Tier in einem Zoo im Osten Chinas in Wahrheit um einen Menschen handelt, der in ein Bärenkostüm gesteckt wurde.

Wie kam es zum Verdacht? Videos zeigen, wie der Bär auf seinen Hinterbeinen steht und zu den Zoo-Besuchern hochblickt. Die aufrechte Haltung des Tieres ließ die Masse skeptisch werden.

Der Zoo ist bemüht zu garantieren, dass es sich tatsächlich um einen Malaienbären handelt. Ein Sprecher wies darauf hin, dass es ein Mensch in einem Bärenpelzkostüm bei den sommerlichen Temperaturen von 40 Grad nur ein paar Minuten durchhalten würde.

Chinas Zoos sind nicht das erste Mal unter Verdacht, bei Tieren zu schummeln. Andere Tierparks wurden bereits beschuldigt, Hunde als Wölfe und Esel als Zebras ausgegeben zu haben.