Es klang nach einer guten Nachricht für Aung San Suu Kyi und war dennoch nichts als traurig: Die seit dem Militärputsch vor zweieinhalb Jahren inhaftierte einstige Regierungschefin von Myanmar sei bei einer Massenamnestie begnadigt worden, teilten die Generäle in den Staatsmedien mit.



Doch was bedeutet schon ein Strafnachlass von sechs Jahren, wenn das Strafmaß, das das von der Militärjunta kontrollierte Gericht 2021 verhängte, insgesamt 33 Jahre umfasste? Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird die heute 78-jährige Friedensnobelpreisträgerin, die einst für Freiheit und Demokratie in Myanmar kämpfte, selbst nie mehr die Luft der Freiheit atmen.



Das zynische Spektakel rund um Suu Kyis vermeintliche Begnadigung wirft ein Schlaglicht auf die derzeit aussichtslose Lage in Myanmar, früher Burma, wo Suu Kyi nicht nur persönlich einen hohen Preis zahlt, sondern die Demokratiebewegung insgesamt am Boden liegt. Das Militär hatte 2021 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und Suu Kyi festgenommen. Bei Protesten wurden Hunderte Menschen getötet und Tausende verhaftet. Juntachef General Min Aung Hlaing hat erst am Montag die für August zugesagte Wahl ausgesetzt und den Ausnahmezustand um weitere sechs Monate verlängert. Experten werten die "Begnadigung" Aung San Suu Kyis als kosmetischen Schritt, um Kritik an der Nichtabhaltung der Wahl zu kontern.