In Singapur ist trotz Protesten von Menschenrechtlern erstmals seit fast 20 Jahren wieder eine Frau hingerichtet worden. Eine 45-Jährige, die 2018 wegen des Besitzes von knapp 31 Gramm reinen Heroins (Diamorphin) zum Tode verurteilt worden war, sei am Freitag gehängt worden, teilte das Rauschgiftdezernat mit. Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International und Prominente hatten die Behörden in dem Stadtstaat bis zuletzt gebeten, die Verurteilte zu begnadigen. Eine Frau wurde in Singapur zuletzt 2004 gehängt. Die 36-Jährige war zuvor ebenfalls wegen Drogendelikten verurteilt worden.

Drogen-Gesetz sieht Todesstrafe

Singapur hat extrem strenge Gesetze, wenn es um Vergehen wie Drogenbesitz oder -handel geht. "Das Drogenmissbrauchsgesetz sieht die Todesstrafe vor, wenn die gehandelte Menge Diamorphin mehr als 15 Gramm beträgt", schrieb das Dezernat. "30,72 Gramm Diamorphin sind mehr als das Doppelte dieser Menge und reichen aus, um die Sucht von etwa 370 Drogenabhängigen eine Woche lang zu stillen."

Amnesty International erklärte dazu vor wenigen Tagen, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Todesstrafe eine abschreckende Wirkung oder Auswirkungen auf den Konsum und die Verfügbarkeit von Drogen habe.

In der Coronapandemie war die Todesstrafe ausgesetzt

Bereits am Mittwoch war ein 57-Jähriger wegen des Besitzes von etwa 50 Gramm Diamorphin hingerichtet worden. Nach dem Ende der Coronapandemie, während der Exekutionen ausgesetzt worden waren, hätten die Behörden in Singapur eine neue "Hinrichtungsserie" eingeleitet, schrieb Human Rights Watch (HRW) im vergangenen Jahr. Allein 2022 seien Todesurteile gegen mindestens elf Menschen vollstreckt worden.

Weitere strenge Gesetze

Neben dem äußerst strengen Drogengesetz gibt es in Singapur noch andere Delikte, die mit teils hohem Bußgeld und Gefängnisstrafen geahndet werden.

Als Mann Sex mit einem Mann haben

Homosexuelle Handlungen gelten in Singapur nach wie vor als strafbar. Seit einigen Jahren ist dieses Thema heftig umstritten. Heute wird das Gesetz zwar kaum mehr durchgesetzt, eine Aufhebung des Verbotes scheiterte jedoch. Sex zwischen Männern wird nach wie vor mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft.

Kaugummi kauen

Dieses Gesetz mag zwar absurd klingen, doch seit 1992 gilt in Singapur ein absolutes Kaugummiverbot. Kaugummis dürfen weder verkauft noch importiert werden. Nur wer ein offizielles Rezept von einem Arzt besitzt, darf in der Apotheke Kaugummis kaufen. Grund für den Kaugummi-Bann ist die Verschmutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Straßen. Bei dem Verkauf von Kaugummi muss man mit einer Strafe von 100.000 Dollar rechnen.

Ein fremdes Wi-Fi verwenden

Was in Österreich zwar als frech gilt, wird in der asiatischen Metropole strafrechtlich belangt. Das Einloggen mit seinem Handy in ein fremdes Wi-Fi wird als "Hacking" gesehen - und das auch, wenn es gar nicht passwortgeschützt ist. Bestraft wird man mit einer Geldstrafe bis zu 10.000 Dollar oder mit einer Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren.

Zu Hause nackt sein

Dass man in der Öffentlichkeit nicht ohne Kleidung herumläuft, erschließt sich wohl den meisten. In Singapur gilt jedoch auch die eigene Wohnung oder das Hotelzimmer als öffentlicher Raum, wenn man durch das Fenster von der Straße aus zu sehen ist. Auf das Vergehen stehen 2.000 Dollar Strafe oder bis zu drei Monate Gefängnis.

Essen in der Öffentlichkeit

Ebenfalls verboten ist der Konsum von Speisen und Getränken in allen öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln. Wer doch aus seiner Wasserflasche trinkt, kann von vorwurfsvollen Blicken der anderen Fahrgäste ausgehen. Sollte das Szenario von einem Polizisten beobachtet werden, kann man mit einer Geldstrafe von ein paar hundert Dollar rechnen.

Auf der Toilette nicht spülen

Nach dem Toilettengang die Spülung nicht zu betätigen, gilt als unhöflich. In dem südostasiatischen Stadtstaat kann man dafür mit bis zu 100 Dollar bestraft werden. Die für Singapur verhältnismäßig geringe Strafe führt jedoch dazu, dass die Toiletten größtenteils in einem sauberen Zustand vorzufinden sind.