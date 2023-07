Der Arbeitskräftemangel macht auch von der Unterhaltungsbranche keinen Halt. Der Berliner Dungeon sucht ab sofort eine "halbtote Pestleiche". Wer Interesse hat und sich um den Job bewerben möchte, muss aber schnell sein. Denn die Bewerbungsfrist endet bereits am Mittwoch.

Live-Casting für Bewerber geplant

Die Stellenausschreibung ist klar. "Erste Anzeichen der Verwesung" und "ein leicht krankhaftes Aussehen" wären ein Vorteil für Bewerberinnen und Bewerber. Der große Vorteil des Berufes wird ebenso erwähnt. Anwärter, die "lieber totenstill daliegen, als schwer zu arbeiten", passen ins Profil.

Der Dungeon plant für alle Interessenten auch ein Live-Casting am Mittwoch. "Wer also schon immer davon geträumt hat, sein schauspielerisches Talent als Pestleiche unter Beweis zu stellen und Teil einer aufregenden und furchterregenden Attraktion zu sein, für den ist jetzt die Chance gekommen, sein Können unter Beweis zu stellen!", heißt es in der Stellenausschreibung.

Auch wenn sich das Jobprofil lustig liest, steckt ein ernstes Problem dahinter. So nimmt auch in Deutschland der Arbeitskräftemangel im Tourismus-Gewerbe überhand. Der Berliner Dungeon wolle mit der kuriosen Stellenausschreibung auf das Problem aufmerksam machen.