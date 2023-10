In den vergangenen Wochen suchte Falstaff wieder österreichweit die beliebtesten Bäckereien. Zahlreiche Bäckereien wurden pro Bundesland nominiert. In Kärnten landete nur eine Bäckereien aus dem Bezirk Völkermarkt unter den nominierten Top 10: die Bäckerei Haimburger von Franz Haimburger mit Sitz in St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom, die österreichweit jetzt den zweiten Platz erreichte. "Wir freuen uns sehr darüber. Schon in letzten fünf Jahren waren wir stets gut platziert", meint Haimburger, der den Familienbetrieb in der dritten Generation führt: "Danke an alle Leute, die für uns gestimmt haben." Was das Erfolgsgeheimnis ist? "Besonders wichtig ist uns, dass das Handwerk gelebt und vermittelt wird", so der 50-jährige Bäckermeister, der zwei Lehrmädchen ausbildet.

Bäckerei Haimburger St. Michael ob Bleiburg © Weichselbraun Helmuth

Die Bäckerei Haimburger gehört zu den ältesten Backstuben in St. Michael ob Bleiburg. Heuer wird das 95-Jahr-Jubiläum begangen. 1928 wurde die Backstube erstmals in Betrieb genommen und war damals im Gasthaus Loser untergebracht. 1966 ist die Bäckerfamilie ein paar Meter weiter gezogen, in die ehemalige Schneiderei von Josef Hudl, wo sie heute noch zu finden ist. Im Jahr 2000 übernahm Haimburger die Bäckerei und expandierte. Im Jahr 2007 kam etwa das Kaffeehaus am Hauptplatz in Bleiburg hinzu. Seit vier Saisonen - von Mai bis September - wird auch ein Verkaufslokal in Unterburg am Klopeiner See betrieben. Bis zu 20 Mitarbeiter werden im Jahr beschäftigt. "Ich bin wirklich stolz auf mein Team", so Haimburger, der Ende des Jahres Aktionen zum Jubiläum plant.