Drei Verletzte forderte ein Auffahrunfall am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in Völkermarkt. Als ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Veit auf der Tainacher Landesstraße (L115) mehrere stehengebliebene Fahrzeuge sah, leitete er eine Vollbremsung ein. Er konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit voller Wucht auf einen Pkw auf, der in weiter Folge nach vorne geschoben wurde und den nächsten Pkw rammte.

Dabei wurden ein Slowene (39), seine Beifahrerin, eine 33-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt und der 21-Jährige leicht verletzt. Alle wurden mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An den Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Die L115 war in der Zeit der Erhebungen, im Unfallbereich, nur einspurig befahrbar.