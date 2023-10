Bevor Alexandra Batia (55) vor zwei Jahren nach Kärnten zog, betrieb sie drei Jahre lang in Wiener Neustadt ein griechisches Lokal. Über ihre damalige Brauerei wurde die 55-Jährige auf Völkermarkt aufmerksam. "Ich habe bemerkt, dass es hier noch kein griechisches Restaurant gibt, also habe ich mich ein wenig umgesehen und bin auf die Räumlichkeiten der Kummer Immobilienverwaltungsgesellschaft m.b.H. gestoßen. Dort habe ich mich jetzt schließlich eingemietet."

Für die baldige Lokaleröffnung in der Klagenfurter Straße 14 in Völkermarkt wurden schon viele Arbeiten im Innenbereich vorgenommen, um ein griechisches Ambiente zu kreieren. Blaue Tischläufer oder Bilder von den schönsten Plätzen Griechenlands zieren nun den Innenbereich der Gaststätte, welche Platz für 45 Gäste bietet. Am 15. Oktober eröffnet die griechische Taverne "Syrtaki". Hier werden Spezialitäten, wie Gyros oder Tzatziki, angeboten und natürlich wird auch das Nationalgetränk, der Ouzo, ausgeschenkt.

© Lena Trampitsch

Vier Mitarbeiter werden beschäftigt. Geöffnet hat die griechische Taverne an sechs Tagen in der Woche von 11.30 bis 14.30 Uhr sowie von 17.30 bis 23 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Bestellungen und Reservierungen können telefonisch unter (04232) 203 63 vereinbart werden.